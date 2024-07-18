İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

İzmir merkezli Gaziantep ve Yalova’da gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 18.07.2024 - 09:37
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen şahıslara yönelik İzmir merkez ve Tire ilçesi ile Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

10 şüpheliye yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı, firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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