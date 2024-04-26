İzmir merkezli kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 45 bin dolu makaron ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:44
İzmir merkezli kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri İzmir, Bursa, Eskişehir ve Erzurum'da içi doldurulmuş makaron, elektronik sigara ve likidi imalat, ticaret ve sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 5 ev, 3 imalathane ve 3 araca eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda 3 milyon 45 bin dolu makaron, 8 bin 514 şişelenmiş sigara likidi, 124 litre şişelenmeye hazır sıvı likit ve hammadde, 1289 elektronik sigara cihazı ve parçası, 4 bin 274 etiket, şişe ve kapak gibi imalat malzemeleri, yarım litre sıvı nikotin ele geçirildi.

14 GÖZALTI

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.


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