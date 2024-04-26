Mersin’de IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Mersin’de terör örgütü IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:36
Mersin’de IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü IŞİD’in faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında haklarında geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu bilgisi ve tespiti bulunan şahıslar belirlendi. Bunun üzerine yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden adreslerinde yapılan aramada ise dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.


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