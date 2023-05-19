İzmir-Midilli seferlerinde gençlere yüzde 50 indirim

Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:51

Güncelleme: 19.05.2023 - 11:51

İzmir Büyükşehir Belediyesi, deniz turizmine ivme kazandıracak İzmir-Midilli seferlerinde gençlere özel indirim kampanyası başlattı. İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Midilli biletlerinin satışında gençlerin eğitim dönemi yorgunluğunu atabilmesi için 08–18 yaş grubu için bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim getirildi. Böylelikle tam yolcu gidiş – dönüş bilet ücreti 60 Euro, tek yön bilet ücreti 35 Euro, 08-18 yaş arası gençlerin yüzde 50 indirimli gidiş – dönüş bilet ücreti 30 Euro olarak belirlendi. 0 – 7 yaş grubu yolcular ise ücretsiz yolculuk yapabilecek.

İLK SEFERDE YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE BİLET SATILDI

“Rotamız Midilli” sloganıyla 2 Haziran'da başlayacak ilk seferin biletlerinin, yüzde 60’ı satıldı. Seferler, İZDENİZ’in İhsan Alyanak yolcu gemisiyle, Alsancak Limanı’ndan Midilli Limanı’na yapılırken yolculuk süresi yaklaşık 2,5 saat sürecek. Her cuma gidiş her pazar dönüş şeklinde planlanan yolculuk için talep doğrultusunda hem Midilli-İzmir hem de İzmir-Midilli olmak üzere günlük ek sefer düzenlenebilecek.

KURBAN BAYRAMI'NA ÖZEL DÜZENLEME

Normal tarifenin dışında ise Kurban Bayramı’na özel düzenleme yapıldı. Yurttaşların Kurban Bayramı tatillerini gönüllerince geçirebilmeleri için seyahat seçenekleri genişletildi. Yapılan düzenleme kapsamında hazırlanan Kurban Bayramı seferleri şu şekilde planlandı;

27 Haziran 2023 Salı

08.30 Alsancak – Midilli

18.00 Midilli – Alsancak

29 Haziran 2023 Perşembe

08.30 Alsancak – Midilli

18.00 Midilli – Alsancak

30 Haziran 2023 Cuma

08.30 Alsancak – Midilli

02 Temmuz 2023 Pazar

18.00 Midilli – Alsancak