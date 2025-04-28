İzmir, Muğla ve Aydın için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı

İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

İzmir, Muğla ve Aydın için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
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AA
Yayınlanma: 28.04.2025 - 16:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Etiketler: #sağanak #gök gürültüsü #uyarı

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