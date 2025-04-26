Meteoroloji saat verdi... Ege'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı!

Meteoroloji, Ege Bölgesi'nin kuzeyinde yarın akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji saat verdi... Ege'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı!
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DHA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 16:06

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü tarafından, kuzey Ege'de rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ve fırtınanın, çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


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