İzmir Ödemiş'te orman yangını
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.
Ödemiş'in kırsal Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiindeki ormanda saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.
Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 3 de ilk müdahale aracı sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere karadan müdahale sürüyor.
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