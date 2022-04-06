İzmir Ödemiş'te orman yangını

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 16:29
İzmir Ödemiş'te orman yangını
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Ödemiş'in kırsal Çobanlar Mahallesi Ayvacık mevkiindeki ormanda saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.

Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 3 de ilk müdahale aracı sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere karadan müdahale sürüyor.



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