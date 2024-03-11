İzmir otogarında polis ekiplerini şaşırtan olay: Pekmez bidonundan uyuşturucu çıktı
İzmir Otogarı’nda polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde bir kişinin elindeki pekmez bidonlarının içerisinde 4 kilograma yakın esrar ele geçirildi.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, İzmir Otogarı’nda şüphe üzerine ellerinde bidonlar bulunan S.D.’yi durdurdu.
Pekmez taşıdığını söyleyen S.D.’nin elindeki bidonlar kontrol edildiğinde ise çıkanlar polis ekiplerini bile şoke etti.
Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 3 bidon içerisinde toplam 3 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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