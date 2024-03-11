Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:40

Güncelleme: 11.03.2024 - 15:41

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda 4 şüphelinin üzerinde ve 2 otomobilde arama yaptı.

Aramalarda 200 sentetik uyuşturucu hap ve 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.