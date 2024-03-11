Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik iki ayrı operasyonda 4 şüphelinin üzerinde ve 2 otomobilde arama yaptı.
Aramalarda 200 sentetik uyuşturucu hap ve 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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