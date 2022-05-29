İzmir plajlarına 4 mavi bayrak daha

29 Mayıs 2022 Pazar, 14:24

İzmir’de bu yıl 4 halk plajı daha Mavi Bayrak kazandı. 2019’da 19 olan mavi bayraklı halk plajı sayısı böylelikle 36’ya çıktı. Özel tesisler de dahil olmak üzere kentteki mavi bayraklı plaj sayısı ise 66 oldu.

Bu yıl Karaburun Mordoğan Mahallesi Ardıç Plajı, Dikili Plaj Sporları ile Aliağa Polis Plajı ilk kez Mavi Bayrak alan halk plajları arasında yer aldı.

2018 yılında mavi bayrak ödülünü kaybeden Seferihisar’daki Akarca Plajı Mavi Bayrak ödülünü tekrar almaya hak kazandı. Plajın su kalitesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavi Bayrak Birimi tarafından düzenli olarak takip edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından periyodik olarak alınan tüm su numunelerinin uygun çıkması üzerine plaja TÜRÇEV tarafından mavi bayrak ödülü verildi.

ARTITMA YATIRIMI MAVİ BAYRAK GETİRDİ

TÜRÇEV tarafından yapılan değerlendirmede Karaburun Ardıç Plajı’na mavi bayrak verilmesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arıtma yatırımı öne çıktı. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 60 milyon liralık yatırımla tamamlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin kurulması ve plajdaki su kalitesi Ardıç Plajı’na mavi bayrak ödülü getirdi.

Öte yandan İzmir Körfezi'ndeki tek marina olma özelliğini taşıyan İzmir Marina, geçtiğimiz yıl aldığı mavi bayrak ödülünü bu yıl da korudu. İzmir Körfezi’ne en yakın nokta olan Güzelbahçe Belediyesi 2. Liman Halk Plajı’nda bu yıl da Mavi Bayrak dalgalanmaya devam edecek.



"ŞİMDİ İZMİR ZAMANI"

İzmir'i dünya ölçeğinde bir turizm çekim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını ve bunun başarılı sonuçlarını almaya başladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dünyanın 50 ülkesinde uygulanan Mavi Bayrak programının, turizm sektöründe plaj ve marinalara verilen çok önemli uluslararası bir çevre ödülü olduğunu aktardı. Soyer şöyle devam etti: "Mavi bayrak, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plaj veya marinaların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit ediyor. Mavi bayrak uygulaması, yerli ve yabancı turistler için çok önemli bir turizm iletişimi niteliği taşıyor. Dünyanın her yerinden gelecek turistler için İzmir’in güvenilir ve temiz bir şehir olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Doyasıya yüzmek, güneşlenmek ve k eyifli bir tatil geçirmek için 66 Mavi Bayraklı plajımız ve turuncu çemberli işletmelerimizle 'şimdi İzmir zamanı' diyoruz. Bu güveni vermek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. ”

İzmir’de mavi bayraklı halk plajların sayısının her geçen yıl artmasının gururunu yaşadıklarını belirten Soyer, “Altyapı yatırımlarımız sayesinde her geçen yıl Mavi Bayraklı plaj sayımız artıyor. Mordoğan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’mizin de Karaburun Ardıç Halk Plajı’nın mavi bayrak almasında etkisi oldu. Mavi Bayrak Birimi İzmir'in mavi bayrak dinamiğini güçlendiren ve hızlandıran bir yapı haline geldi ve süreci hızlandırdı” dedi.

MAVİ BAYRAK NEDİR?

Mavi bayrak nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Plajlar için 33, marinalar için 38, yatlar için ise 17 mavi bayrak kriteri bulunuyor. Bu kriterler plajda yüzme suyu kalitesi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler başlıkları altında toplanıyor. Plajlardaki sıhhi tesislerin tamamının paket arıtma tesisi veya belediye arıtma tesisine bağlı olması da zorunlu kriterler arasında. Mavi bayrak adayı plajlar için Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği gereğince yaz sezonu boyunca 15 gün arayla deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik analizleri yapılıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan analizlerin sonuçları yuzme.saglik.gov.tr adresinden düzenli olarak paylaşılıyor.