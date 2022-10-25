İzmir Şehir Hastanesi inşaatında 'zorunlu fazla mesai' protestosu

25 Ekim 2022 Salı, 12:19

İzmir'de, temeli 2014 yılında atılan ve 30 ayda tamamlanacağı açıklandığı halde yapımı yılan hikayesine dönen şehir hastanesinin inşaatında çalışan işçiler, zorunlu fazla mesailere tepki gösterdi. Şantiye alanında toplanan işçiler, kendilerine zorunlu olarak fazla mesai yaptırıldığı gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde protesto gösterisi yaptı. Protestocu işçiler, "Yönetim istifa" sloganı attı.

DEV-YAPI-İŞ: İŞÇİLERİ İSTİFAYA ZORLUYORLAR

İşçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı DEV-YAPI-İŞ Sendikası'nın sosyal medya hesabından da şu açıklama yapıldı:

"Gama Türkerler ortaklığı ile yapılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi şantiyesinde, aralarında üyelerimizin de olduğu inşaat işçileri zorunlu fazla mesaiye karşı eylemde. Emeğe saygı... Aylardır emek veren inşaat işçilerin yerini kendi yandaşları olan taşeronlara vermek için işçileri istifaya zorlamaya çalışıyorlar, bunu kabul etmiyoruz. İki gündür işçileri muhatap almayan duyarsız ve emek hırsızlığı yapan yöneticiler, işçilerin eylem gücünü gördüğünde muhatap almaya başladı."

Türkerler-Gama ortaklığında yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi'nde daha önce de işçiler, çalışma şartlarının zorluğu, sağlıksız koşullarda yemek verildiği gerekçesiyle pek çok kez eylem yapmıştı.