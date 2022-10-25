İzmir Şehir Hastanesi’nde ‘kölelik’ isyanı: 10 işçi atıldı!

25 Ekim 2022 Salı, 15:26

İzmir'de yapımı yılan hikayesine dönen ve açılışı her seferinde ertelenen İzmir Şehir Hastanesi’nde çalışan işçiler yeniden iş bıraktı. Sık sık eylemlerle gündeme gelen hastanede çalışan 200 kadar inşaat işçisi bu kez zorunlu mesai uygulaması ve ödenmeyen fazla mesai ücretleri için şantiyede protesto gösterisi düzenledi.

Sabah mesaiye “Yönetim istifa” sloganları ile başlayan işçiler hakları ödenene ve iş güvenliği tedbirleri alınana kadar eylemlerini sürdüreceklerini duyurdu.

"GASP EDİLEN HAKKIMIZ İÇİN DİRENECEĞİZ"

Şantiyedeki gelişmeler ve işçilerin eylemi hakkında açıklamalarda bulunan DİSK DEV-YAPI-İŞ Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, “Şantiyedeki taşeron firma işçilere akşam 9’a kadar zorla fazla mesai yaptırmak istiyor. İşçilerimiz ise iş güvenliğinin yok sayıldığı ve can güvenliklerinin tehlikede olduğu gerekçesiyle buna itiraz ediyor. Buradaki şirket mobbing uygulayıp işçileri bezdirmeye çalışıyor. Çalışanları istifaya zorluyorlar. Amaçları buradaki herkese çıkış verip Ankara’daki şehir hastanesi inşaatında çalışan işçileri buraya getirip çalıştırmak. Kaldı ki, üyelerimiz izinsiz olarak yasaya aykırı şekilde şantiyede 7 gün zorla çalıştırılıyor ve hakları da ödenmiyor. Gasp edilen hakkımız için eyleme devam edeceğiz. Taleplerimiz karşılanana kadar işe dönmeyeceğiz. 2022 yılında işçiyi köle gibi çalıştıran bir düzenle karşı karşıyayız. İşçi haklarının çiğnenmesine, yasaların yok sayılmasına sessiz kalmayacağız. 10 kişiyi habersiz şekilde işten attılar. Daha önce buradaki personel vaktinde ödenmeyen maaşları, çalışma şartlarının zorluğu, sağlıksız koşullarda yemek verildiği gibi gerekçelerle defalarca eylem düzenlemişti” ifadelerini kullandı.