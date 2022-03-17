İzmir Şehir Tiyatroları ilk turnesini “Azizname” ile yapacak
İzmir Şehir Tiyatroları, Azizname oyunu ile Narlıdere, Torbalı, Tire, Güzelbahçe ve Karşıyaka’da seyirciyle buluşacak.
Genel Sanat Yönetmenliğini Yücel Erten’in yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Azizname oyunu ile beş ilçe belediyesinin kültür merkezlerinde seyirciyle buluşacak. 20 Mart’ta saat 20.00’de Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak turne 29 Mart’ta aynı saatte Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda, 30 Mart’ta Tire Belediyesi Kültür Merkezi’nde, 1 Nisan’da Güzelbahçe Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, 3 Nisan’da ise saat 21.00’de Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda devam edecek.
Davetiyeler belediye kültür merkezlerinin gişelerinden ve ilçe belediyelerinin kültür müdürlüklerinden temin edilebilecek. Gösterimlerin tamamı ücretsiz olacak.
Aziz Nesin’in keskin kaleminden hal-i pür melalimiz!
Usta Yönetmen Yücel Erten’in Aziz Nesin’in kalemi kadar keskin Turgay Erdener imzalı müzikleri, Salima Sökmen’in koreografisi ile derlediği Azizname, güncelliğini koruyan memleket meselelerimize değiniyor ve her mesele “dur bakalım n’olacak” diyenleri taşlıyor!
Dünya prömiyeri 1995 yılında Berlin’de yapılan ve çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir oynanan “Azizname”, Aziz Nesin taşlamaları ve öykülerini geçmişten günümüze giden bir yolculuğun manzarasına yerleştiriyor.
Video Haberler
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
- Arabasını benzinle yıkadı, alkolle parlattı
- 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı
- Prof. Dr. Özgür Enginyurt tarih verdi
- Kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis sürücüsü alkoll
- Antalya'da feci kaza
- İncirlik'teki nükleer tehdit Meclis'e taşındı
- Mona Lisa'ya Erzurum burması taktılar
- Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yara
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama
En Çok Okunan Haberler
- YÖK'ten Ukrayna'daki öğrencilerle ilgili açıklama
- 2 aylık bebek paletli ambulansla kurtarıldı
- Pazar alanına bombalı saldırı: 3 ölü
- Arabasını benzinle yıkadı, alkolle parlattı
- Ukrayna'ya bağışlanan 400 kurşun geçirmez yelek çalındı
- Amasya'da Su Atan Şelalesi dondu
- “Doğa Şehirde” projesi Mavişehir'de başladı
- Karakutu çözümlendi: 6 dakika önce...
- 'İşkence tekniği öğretmek için maket olarak kullandılar'
- İzmir Şehir Tiyatroları ilk turnesini yapacak