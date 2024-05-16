İzmir şehitleri için kitabe

Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2024 - 04:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile yaptırılan kitabe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, dernek üyeleri, gaziler ve yurttaşların katılımıyla açıldı.

Başkan Tugay, “15 Mayıs 1919 günü Milli Mücadele’yi ateşleyen kahramanlarımızın ruhu şad olsun” dedi.

