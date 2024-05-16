İzmir şehitleri için kitabe

İzmir’in işgal edildiği 15 Mayıs 1919 günü, başta Albay Süleyman Fethi Bey ve Tabip Yarbay Şükrü Bey olmak üzere işgale karşı koyarken şehit olan 17. Kolordu askerleri ile tüm sivillerin anısı Kolordu Şehitleri Kitabesi’yle yaşayacak.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 16.05.2024 - 04:00
İzmir şehitleri için kitabe
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Mücadelesi Araştırmaları Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile yaptırılan kitabe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, dernek üyeleri, gaziler ve yurttaşların katılımıyla açıldı.

Başkan Tugay, “15 Mayıs 1919 günü Milli Mücadele’yi ateşleyen kahramanlarımızın ruhu şad olsun” dedi.


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