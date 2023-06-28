İzmir Selçuk’ta özel bir uçak araziye düştü: 2 yaralı

İzmir’in Selçuk ilçesinde, özel bir şirkete ait uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra motorunun güç kaybetmesi sonucu boş araziye düştü. Uçaktaki iki kişinin hafif yaralı kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 15:40
İzmir Selçuk’ta özel bir uçak araziye düştü: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk ilçesinde meydana geldi. Saat 09.00 sıralarında Selçuk Efes Havalimanı’ndan havalanan özel bir şirkete ait Emre Ö.’nün gezi amaçlı kullandığı kullandığı uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra motorunun güç kaybetmesi sonucu havalimanına geri dönmek isterken boş araziye düştü. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Adrese gelen itfaiye ekipleri, herhangi bir yangın durumuna karşı uçağa hızla müdahale ederek yakıt deposuna su basarken, uçağın aküsünü çıkardı. Kendi imkanları ile uçaktan çıkan hafif yaralı durumdaki pilot ve yanında bulunan arkadaşı Mete E., sağlık ekiplerince ambulansa alınarak Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 


İzmir eğitim uçağı

İlgili Haberler

Aksaray'da zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı

Aksaray'da zorunlu iniş yapan sivil eğitim uçağındaki 2 kişi yaralandı
İtalya’da iki askeri eğitim uçağı havada çarpıştı

İtalya’da iki askeri eğitim uçağı havada çarpıştı
İtalya'da iki eğitim uçağı çarpıştı

İtalya'da iki eğitim uçağı çarpıştı

En Çok Okunan Haberler