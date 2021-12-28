İzmir SGK'den esnafa tokat

28 Aralık 2021 Salı, 10:13

Ülkemizde ilk korona vakasının görüldüğü günden bu yana 20 ay geçti.

Bu 20 ay ekonomik sıkıntılarla boğuşan esnaf için elbette yıkıcı oldu.

Bu dönemde koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümet tarafından kapatılan esnafın ekonomik sıkıntısı her gün daha da arttı.

Hükümetin desteksiz bırakarak borçlandırdığı esnaf ise gelecek kaygısı içinde umudunu yitirmek üzere.

Buna bir örnek İzmir'de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tesislerinde kiracı olan esnafa ait.

Esnaf bu konu nedeniyle dertli mi dertli.

Pandemi nedeniyle iş yapamayan ve kirasını ödemeyen 40 esnaf eğer borçlarını ödeyemezse haciz tehlikesi ile karşı karşıya…

İzmir’in merkez ilçesi olan Konak’ta bulunan Rant Tesisleri’ndeki dükkanlarında işletmecilik yapan ve 2 yıldır pandemi nedeniyle bitme noktasına gelen, ekonomik krizin yarattığı tahribat ile can çekişen esnafa borcu nedeniyle yapılan haciz tebligatı gerçekten çok ayıp.

Tesislerde 30 bin TL’den 700 bin TL’ye varan kira borcu var esnafın.

Görünen o ki bu ekonomik dar boğazda ödeme yapmaları neredeyse imkansız…

Açıkçası SGK’nın pandeminin ilk 3 ayında kiraların sadece yüzde 20’sini alması dışında pek desteği olmamış esnafa.

Lakin pandemi bitmedi, aksine 2 yıldır devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kapatılan ve aylarca dükkanını açamayan esnaftan faizi ile isteniyor bu borç.

Unutulmasın ki İzmir depremi ve sel felaketini yaşadı bu esnaf!

Pasaja günlerce insanlar girmedi.

Bu da yetmezmiş gibi üst katlarda bulunan Konak Belediyesi'ne ait birimler güvenilir olmadığı için yerlerini boşaltıp gittiler.

Evine ekmek götüremeyen esnafa kapalı olduğu dönemlerde birikmiş 10 aylık kira borçlarını tek seferde yatırmalarını istemek ne kadar vicdani soruyorum sizlere?

İş anlamında, para anlamında, psikoloji anlamında, hayat anlamında her şeyi ucu ucuna yetiren esnaf artık ne yapacağını şaşırdı.

Türkiye’de faaliyet gösteren 300 bine yakın esnafın borçluluk oranı yüzde 65’e yükseldi.

Ekonomik endişeler nedeni ile veresiye defteri yerine kartlı alışverişe yönelen esnafta kapanma oranı sadece aylık olarak yüzde 7-8’lere kadar çıktı.

Kısacası bir buçuk yılı aşkın süren pandemide tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız ailesi ve yanında çalışanları ile birlikte ayakta kalma mücadelesi verdi. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı.

Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatıp yeni normalleşme süreciyle birlikte ayağa kalkabilmesi için destek şart iken İzmir’de SGK tesislerindeki bu tutumun devlet eliyle derhal düzeltilmesi gerekmektedir.

Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı.

Ekonominin barometresi olan esnafımızın yok olması ekonominin de yok olması demektir.

Esnaf yok olursa işsizlik tırmanır ve sosyal yapı bozulur.

Bu yüzden esnaf ve sanatkârlarımız mutlaka desteklenmeli ve ekonomiye yeniden kazandırılmalıdır.

Bunun ilk adımı da İzmir SGK tesislerinde atılmalıdır.