Antalya'daki kaza sonrası İzmir'deki teleferiğe ilgi azaldı

Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazası, İzmir'in Balçova ilçesinde yer alan Teleferik Tesisleri'nde ziyaretçi sayısının azalmasına neden oldu.

DHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 15:13
Antalya'daki kaza sonrası İzmir'deki teleferiğe ilgi azaldı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin AB standartlarında yenilenerek 2014 yılında hizmete aldığı Teleferik Tesisleri'ne, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen kazanın ardından, ilgi azaldı.

Teleferik yetkililerinden alınan bilgiye göre bayram tatiliyle her yaştan kişinin ilgi gösterdiği tesiste ziyaretçi sayısı düştü.

"TELEFERİKLERİN BAKIMLARI YAPILIYOR"

Seferlerin normal devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bayram tatili nedeniyle tesisimizde daha fazla yoğunluk olması gerekirdi. Özellikle çocuklu ailelerin rahatlıkla zaman geçirecekleri bir yer, ancak Antalya'daki bu vahim kaza yüzünden daha sakin kaldı. Tesiste şu an yaklaşık 200 kişi var. Kazadan önceki günlük ortalama ziyaretçi sayımız 2 bin civarındaydı. Teleferiklerin bakımları günlük, haftalık, aylık olarak yapılıyor. Çünkü ihmaller vahim kazalara neden olabilir" denildi.


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