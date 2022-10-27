İzmir Tabip Odası : Fincancı’nın tutuklanması kabul edilemez

27 Ekim 2022 Perşembe, 16:50

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, ''terör örgütü propagandası" suçundan tutuklandı. Karar sonrası İzmir Tabip Odası kararın “kabul edilemez” olduğunu açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, TTB Merkez Konsey Başkanı Fincancı’nın açıklamaları nedeniyle önce gözaltına alınması sonra tutuklanmasını “hukuka uymayan haksız bir uygulama” olduğu belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"MESLEK BİRLİKLERİNİ ETKİSİZLEŞTİRME GAYRETİ”

“Birkaç gün önce, olası yargı süreçlerinin farkında olarak yurt dışından dönüş yapan ve kaçma ya da delil karatma gibi gerekçelerle ilişkilendirilmesi imkansız bir kişinin tutuklanması peşin bir cezalandırma hükmündedir. Bu işlem, iktidar bloğunun kamuoyunda açıkça bilinen, kendileri tarafından defalarca ifade edilen niyetlerinin, Türk Tabipleri Birliği ve diğer meslek birliklerini hedef haline getirerek etkisizleştirme gayretlerinin yansımasıdır.

İzmir Tabip Odası olarak örgütlü mücadelemize, mesleğimize ve iyi hekimlik değerlerine sahip çıkıyoruz, çıkmayı sürdüreceğiz.”