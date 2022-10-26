Son Dakika: CHP'li Özel'den Fincancı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama

26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:09

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Fincancı'nın gözaltına alınmasına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan açıklama yaptı.

Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez!" dedi.

Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil en aykırı en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz.



Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden TTB’ye yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir.



Asla kabul edilemez! https://t.co/O5mX7XYoI2 — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 26, 2022

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

''20.10.2022 tarihinde PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi gereğince terör örgütü propagandası yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şüphelinin halen devam ettirdiği Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun ‘Amaçları dışında faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Sağlık Bakanlığı'nın veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istemi üzerine…’ şeklindeki Ek 2. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince son verilmesine, aynı maddenin 3. Fıkrasında düzenlenen usulle yerine yeni merkez konseyi başkanı seçilmesine karar verilmesi için nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde talepte bulunulmuştur.''