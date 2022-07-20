İzmir Tabip Odası artan vaka sayılarına dikkat çekti: 10 katına çıktı!

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:33

İzmir’deki sağlık meslek örgütleri artan vaka sayıları ve pandeminin yeniden yükselişine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği toplantıda önemli veriler paylaşarak, salgınla mücadele için kaldırılan tedbirlerin geri getirilmesi çağrısında bulundu.

Son iki haftada dünya genelindeki vaka sayılarında yüzde 30 oranında artış olduğuna ve birçok ülkenin önlemleri arttırdığına dikkat çeken İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yüce Ayhan, “Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı verileri Haziran ortasında 11 bin dolayında olan Covid-19 olgu sayısının bir ay içerisinde on kattan fazla artarak 118 bine yaklaştığını göstermektedir. Hafta başında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde olgu sayısında 40 kart artış olduğuna dikkat çekmiştir. Olgu sayısındaki artış salgının bitmediğinin başlıca göstergesidir. Olgu sayısında patlama olması halinde hasta yığılmaları, yoğun bakım yatağı sıkıntıları gibi durumlarla karşılaşmak olasıdır.Artan olgu sayısı ile dolaşımdaki virüs yükü de artmakta ve yeni varyantların ortaya çıkmasını kolaylaştıracak bir durum ortaya çıkmaktadır. Salgınla mücadelede en önemli araçlardan olan aşılamanın yaygınlaştırılması, anımsatma dozu ihtiyacı olan toplulukların bağışıklanması için yeterli miktar ve dozda aşı tedariki sağlanmalıdır. Önümüzdeki günlerde kullanıma girecek yeni aşıların yurdumuzda kullanımı için planlama ve girişimler yapılmalıdır. Eğitim dönemi başlamadan önce çocukluk yaş grubunda aşılamaya yönelik planlama yapılmalıdır. 5-11 yaş grubu çocuklar aşılama programına alınmalıdır. Okullarda aşısız ya da eksik aşılı çalışan kalmaması sağlanmalıdır. Bireyler arası fiziksel mesafenin sağlanamadığı toplu taşım araçlarında, alışveriş merkezlerinde, kapalı pazaryerlerinde maske kullanımı özendirilmeli ve zorunlu hale getirilmelidir. HES kodu yeniden işlevsel hale getirilmeli ve toplu alanlara enfekte kişilerin girişi sınırlandırılmalıdır” diye açıklamada bulundu.

Yüce, bayram sonrasında İzmir’de vaka sayılarında artış yaşandığını belirterek, “Hastanelerimizde ve yoğun bakımlarda pandeminin ilk dönemlerindeki gibi bir yoğunluk yok. Ancak bizim sahadan aldığımız bilgilere göre, 25 Haziran haftasında İzmir’de yüzde 5 olan test pozitif oranı bugün yarı yarıya yükselerek yüzde 50’ye kadar çıktı. Pandeminin ilk günlerde bile bu kadar yüksek bir oran yoktu. Tabii eskisi gibi fazla test yapılmıyor, bu da bir etken” dedi.