İzmir, turizmde yine bir ilke imza atıyor

Yayınlanma: 28.03.2024 - 12:57

Güncelleme: 28.03.2024 - 12:57

2023 yılında Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne (GSTC) üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Sertifikası” almak için de çalışmalara başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğünce Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi’nin (GSTC) akreditasyon kuruluşu olan Green Destinations ile çalışmalara başlandı. İzmir, Türkiye’de “Sürdürülebilir Turizm Destinasyon Sertifikası” almak için çalışmaya başlayan ilk şehir oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Green Destinations ile yapılacak çalışmalarda, turizm hareketinin yoğun olduğu alt destinasyonlarda sertifikasyon çalışmaları paydaşlarla birlikte yürütülecek.

GREEN DESTİNATİONS

Green Destinations, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'nin (GSTC) küresel kriterlerine ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dayanarak dünya çapındaki destinasyonların gelişmesini desteklemeyi amaçlıyor. Dünya çapında 60'tan fazla ortak tarafından desteklenen en büyük sürdürülebilir destinasyon ağı olan Green Destinations, sürdürülebilir turizm stratejilerini uygulayan dünyanın en büyük sürdürülebilir destinasyon ağıdır. 60 ülkede 600'ün üzerinde destinasyon Green Destinations’ın programlarına katıldı.

Green Destinations Başkanı Albert Salman, "Türkiye'nin Ege kıyıları, tarihe ve doğaya saygı gösterirken yerel toplulukları, kültürü ve mutfağı güçlendirecek sürdürülebilir turizm teklifleri yaratmak için idealdir. İzmir'in olağanüstü ekibiyle birlikte çalışmayı ve ülkenin bu güzel bölgesinde daha yeşil bir turizm modeli sunmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

NELER YAPILDI?

2023 yılında Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne üye olma çalışmaları devam ederken, “Sürdürülebilir Turizm Destinasyon Sertifikası” almak için de araştırmalara başlandı. Değişen turizm trendleri takip edilirken sektör paydaşlarının da görüş ve önerileri alındı.

Green Destinations ile ilk görüşmeler, 2023 ITB Berlin Fuarı’nda başladı. “Green Destinations En iyi 100 Hikâye” yarışmasına İzmir’den 3 farklı destinasyonla başvuruldu, Efeler Yolu “En İyi 100 Hikaye” arasında yer aldı.

Sertifika kriterleri arasında yer alan ve sertifikasyon sürecinin sağlıklı yürütülmesi adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde “Destinasyon Yönetimi Birimi” kuruldu.