İzmir Urla'da makilik yangını: Site boşaltıldı!
İzmir'in Urla ilçesinde makilik ve kırsal alanda yangın çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi'nde bulunan bir sitenin arkasında kalan bölgede meydana geldi. Bölgeden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale devam ediyor.
MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
İzmir'in Urla ilçesinde makilik ve kırsal alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 yer ekibi ile itfaiye ekipleri yangına kontrol altına almak için yoğun mücadele ediyor.
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