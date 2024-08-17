Karşıyaka yangınına müdahale gece görüşlü helikopterle sürüyor

Yayınlanma: 17.08.2024 - 23:30

Güncelleme: 17.08.2024 - 23:30

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına müdahale gün boyunca sürdü.

Havanın kararmasının ardından da süren çalışmalara gece görüşlü helikopter destek veriyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.