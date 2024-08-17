Karşıyaka yangınına müdahale gece görüşlü helikopterle sürüyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale gece de devam ediyor.

AA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 23:30
Karşıyaka yangınına müdahale gece görüşlü helikopterle sürüyor
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Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına müdahale gün boyunca sürdü.

Havanın kararmasının ardından da süren çalışmalara gece görüşlü helikopter destek veriyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


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