İzmir Valiliği uyardı! Fırtına kapıda
İzmir Valiliği tarafından yurttaşlara yapılan uyarıda, kuvvetli fırtınaya karşı tedbirli olmaları istendi.
Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. İzmir Valiliği, Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini aktararak yurttaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde yarın akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, Kuzey Ege’nin kuzeyinde ise güney ve güneybatı yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına beklendiği ifade edildi.
Saatte 50-75 km hızla esmesi beklenen fırtınanın, Pazartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklendiğinin belirtildiği duyuruda, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
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