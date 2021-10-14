İzmir Valiliği'nden 'aşı karşıtı miting' kararı

14 Ekim 2021 Perşembe, 11:30

Aşı karşıtlarının oluşturduğu 'Büyük Uyanış Hareketi', İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de miting yapacağını duyurdu. 17 Ekim Pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı açıklanan mitingin yeri değiştirildi. 'Büyük Uyanış Hareketi'nin sosyal medya hesaplarından, daha önce Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyurulan mitingin, İzmir Valiliği'nin kararıyla Bornova Cumhuriyet Meydanı'na alındığı açıklandı.

Valiliğin kararına tepğki gösteren aşı karşıtlarının açıklamasında, "Değerli yol arkadaşlarımız. İzmir mitingimiz için valilik tarafından, daha önce düzenlenen mitinglerde olduğu gibi yer değişikliği yapılmıştır. Bu miting için de son günlerde değişikliğe gidilmesi aslında vazgeçmemiz içinse bizler asla pes etmiyoruz." denildi.