İzmir Valisi: 1084 öğrencinin barınma ihtiyacı karşılandı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki barınma sorunu yaşayan öğrencilere ilişikin açıklamada bulundu.
Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli öğrenciler, 28.09.2021 itibarıyla 527 kız, 557 erkek olmak üzere toplam bin 84 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış, öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmiştir. İlgili personelimiz, talepleri karşılamak üzere gayretle çalışmaya devam etmektedir" dedi.
Köşger, paylaşımında İzmir'deki üniversitelerde barınma ihtiyacı karşılanan kız ve erkek öğrenci sayısına dair tabloyu da paylaştı.
Öte yandan kentte öğrencilerin barınma sorununa karşı başlattıkları eylem sürüyor. Geçtiğimiz gün polis gece yarısı operasyonla Hasanağa Parkı'nda eylem yapan öğrencileri gözaltına almıştı.
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