İzmir ve Aydın'da 'tefeci' operasyonu: 12 gözaltı
İzmir ve Aydın'da, polisin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 8 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, şüphelilerin, acil nakit para ihtiyacı bulunan ve çoğu emekli olanlara yüksek faizle para vererek senet imzalattırdıklarını, ödeyemeyenleri icraya verip, maaşlarında kesinti yaptırdıklarını belirledi.
8 MİLYON TL HAKSIZ KAZANÇ
Bu yolla 8 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri saptanan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ilçeleri ve Aydın'ın Didim ilçesindeki önceden belirlenen adreslerde toplam 12 şüpheli, gözaltına alındı.
MATERYALLER EL KONULDU
Şüphelilere ait ev ve iş yerlerindeki aramalarda; çok sayıda senet, mağdurlara ait kimlik fotokopileri, icra kesinti dilekçeleri, alacaklı ve borçluların listelendiği klasör, borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 150 gram esrar, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal, 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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