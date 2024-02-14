İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonu; Bylock kullanıldığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltında

İzmir ve İstanbul'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 15 şüpheli, gözaltına alındı. 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 13:52
İzmir ve İstanbul'da FETÖ operasyonu; Bylock kullanıldığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltında
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafıdan FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

 

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Haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullandığı tespit edilen ve Bank Asya'da hesap kaydı ve şüpheli işlemleri belirlenen 20 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir il merkezi ile Menemen, Torbalı, Urla ilçeleri ve İstanbul'da belirlenen 23 adreste yapılan aramalarda 15 şüpheli, gözaltına alındı.

5 şüpheliyi de yakalama çalışmaları sürüyor.

 


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