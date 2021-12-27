İzmir ve Muğla büyükşehir belediyelerinden 'sokak hayvanları' kararı
İzmir ve Muğla büyükşehir belediyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkanlarına sokak hayvanları için barınakların kurulması talimatını vermesi üzerine açıklama yaptılar. Açıklamada sokak hayvanlarının toplatılmayacağı belirtildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye isimli çocuğun pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğramasının ardından ‘‘Sahipsiz hayvanların yerinin, sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız’’ açıklamasını yaparak, belediye başkanlarına barınakların kurulması talimatını vermişti.
Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından bazı belediyeler harekete geçerek sokak hayvanlarını toplamaya başlarken, can dostların toplatılmaması yönünde karar alan belediyeler de oldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi de sokak hayvanlarının toplatılmayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘‘Değerli İzmirliler, Kentimizdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin yanı sıra acil ve münferit durumlar dışında toplanması söz konusu değildir. Can dostlarımız hepimize emanet’’ ifadelerine yer verildi.
“BU HAYAT HEPİMİZİN”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de sokak hayvanlarının acil durum dışında toplanmayacağını hayvanseverlerle paylaştı.
Gürün, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “Bu hayat hepimizin. Muğla’mızda yaşayan can dostlarımızın kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin yanı sıra acil ve münferit durumlar dışında toplanması mümkün değildir. Muğla’mızda 40 dönüm arazi üzerinde sokak hayvanları için kurduğumuz modern, tam donanımlı geçici hayvan bakım evimizde can dostlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz.”
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