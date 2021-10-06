İzmir yokuşlarına yürüyen merdiven

06 Ekim 2021 Çarşamba, 09:40

Araç trafiğinin yanı sıra yaya trafiğinde de hayatı kolaylaştıracak insan odaklı yatırımları hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar 166 sokak için hazırladığı düzenleme projesi için 14 Ekim 2021 tarihinde yapım ihalesine çıkıyor. Hatay Metro İstasyonu ile Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında kalan ve her gün binlerce İzmirlinin kullandığı 166 Sokak, hazırlanan düzenlemeyle baştan aşağı yenilenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, sokağın eğimli yapısı ve günlük kullanımı göz önünde bulundurularak yurttaşların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretildi. 166 sokağa 6 adet yürüyen bant ve 1 adet yürüyen merdiven yapmak için ihaleye çıkma kararı alındı. Yer tesliminin ardından başlayacak imalat çalışmaları 8 ayda tamamlanacak. Projede engelli ulaşımına uygun hidrolik asansör bulunuyor. Yürüyen bantların üst kısmında gölge alan yaratmak için pergole sistemi olacak. 166 Sokak çevre ve peyzaj düzenlemesi yapılarak estetik bir görünüme kavuşturulacak.