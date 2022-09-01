İzmir zehirli gemiye karşı tek yürek: Gelecekleri varsa görecekleri de var!

01 Eylül 2022 Perşembe, 17:02

4 Ağustos tarihinde Brezilya’dan yola çıkan ve bünyesinde barındırdığı asbest riski nedeniyle tartışmalara yol açan Nae Sao Paulo adlı savaş gemisi için İzmir’de mücadeleye devam kararı alındı. Kentteki sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar ve yerel idare sürecin takipçisi olacağını duyururken, Türkiye’ye ilerlemeye devam eden geminin geri çekilmesi için yeniden çağrı yapıldı. İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu Grubu adına açıklama yapan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir “Kamu ve çevre sağlığı için mücadeleye devam edeceğiz” mesajı verirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise “Biz buradayız. Gelecekleri varsa, görecekleri de var” dedi.

SOYER: BİZ BURADAYIZ

Sivil toplum örgütleri, sendikalar ve meslek odaları tarafından İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada “Önemli bir kazanım elde ettik. Emperyalizm bu topraklar üzerinde emellerinden asla vazgeçmemiştir. Zehirli atığı ile bu topraklar üzerindeki emellerini gerçekleştirmeye devam etmektedir. O nedenle uyanık olmaya devam edeceğiz. Çünkü kalıcı barışın tek bir sigortası vardır o da o halkın örgütlü birlikteliğidir. Emperyalizme karşı direniş ruhunu koruyor olmasıdır. Tüm İzmir halkının hassasiyetle duyarlılık göstererek tek yumruk olduğunu biliyoruz. Temkinli olmaya devam edeceğiz. Bu emellerinden hiçbir zaman vazgeçmeyecekler. Biz de karşılarında çelik gibi durmaya devam edeceğiz. Biz buradayız. Gelecekleri varsa, görecekleri de var” dedi.

AKDEMİR: GEMİYİ BREZİLYA'YA GERİ GÖNDERİLMESİ GEREKLİ

Kurumlar adına hazırlana ortak basın metnini okuyan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir ise “Ülkemiz ve Aliağa dünyanın çöplüğü değildir” diyerek şunları ifade etti: “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Nae Sao Paulo gemisi için verilmiş olan şartlı onayın iptal edildiğini, geminin Türkiye kara sularına girişine izin verilmeyeceği açıklandı. Ancak bu açıklama mücadele için nihai bir sonuç değil, ihtiyatla karşıladığımız bir karardır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada gerekli belgelerin sağlanmamış olması gerekçe gösterilmiştir. Gerekçenin esasa değil şekle ilişkin olması, sürecin kesin olarak sonlandırılmadığı anlamına gelmektedir. Gemi hareketine devam etmektedir. İlgili ulusal uluslararası mevzuata aykırı olarak, eksik yanlış beyanlarla, Brezilya’daki mahkeme kararlarına ve yapılan açıklamaya rağmen, zehirli gemi yolculuğunu durdurmamış, hala yoluna devam etmektedir. IBAMA tarafından ihracatçı şirket olan OCEANA Şirketine gönderdiği 26 Ağustos 2022 tarihli yazışma ile, iznin askıya alındığı bilgisi verilerek, geminin yolculuğunun Basel Sözleşmesine aykırı olduğu ve yasa dışı hale geldiği belirtilmiş, Brezilya’ya geri dönmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu kararla uluslararası mevzuata göre de hukuksuz olduğu beyanı kesinleşen gemi için gereğinin yapılması ve geminin Brezilya’ya geri gönderilmesi gerekmektedir. İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu Grubu, zehirli gemi hareketlerinin takibini sürdürmek, hukuki süreci takip etmek, uluslararası etkinlikleri genişletmek, uygun eylem ve etkinliklerin koordinasyonu sağlamak görevlerine devam etme kararı almıştır. Aliağa bölgesindeki gemi söküm çalışmaları başta olmak üzere, kentte insan ve çevre sağlığını tehdit eden tüm çalışmaların bilime, hukuka, kamu ve çevre sağlığına uygun hale getirilmesi nihai hedefi ile çabalarımızın sürdürülmesine devam edilecektir.”