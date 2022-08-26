Son Dakika: Brezilya'dan gelen asbestli gemiye ilişkin yeni gelişme

26 Ağustos 2022 Cuma, 17:40

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya’dan gelen NAE Sao Paulo gemisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sökülmek üzere Türkiye'ye gelecek gemiye izin verilmediği bildirildi.

Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmemesi; tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken `Tehlikeli Madde Envanter Raporunun´ Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; "NAE Sao Paulo" isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir."