İzmir’de 1 haftada 314 göçmen yakalandı

24 Haziran 2022 Cuma, 12:31

17 Haziran’da Çeşme’nin Karaabdullah ilçesi burnunda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek için yola çıkan ancak Yunan unsurları tarafından geri itilen 22 Liberya, 21 Yemen uyruklu olmaz üzere toplam 43 göçmen kurtarıldı.

18 Haziran'da ise Seferihisar’ın Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti esnasında 31 Liberya ve 2 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 33 düzensiz göçmen yasadışı göç öncesi yakalandı. Olayın organizatörü olduğu tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı gün içinde Menderes’in Özdere Mahallesi’nin Ege açıklarında, 1 Eritre, 4 Cibuti, 2 Somali ve 27 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili’nin Hayıtlı koyu sahil hattında ise, 8 Filistin, 2 Eritre, 9 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar’ın Atatürk Mahallesi sınırlarında 20 Haziran’da 23 Liberyalı ve 3 Yemenli olmak üzere 26 düzensiz göçmen yakalanırken, 21 Haziran’da 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yine 21 Haziran’da, bu sefer Çandarlı Körfezi’nin Ege açıklarında yelkenli tekne içerisinde 21 Haziran tarihinde 71 Irak, 21 Suriye, 2 Yemen ve 6 İran uyruklu olmak üzere toplam 100 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayın organizatörü olduğu tespit edilen 4 kişi ise gözaltına alındı.

Toplamda yakalanan 314 düzensiz göçmenin idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, organizatör olduğu tespit edilen 5 şahıs adli makamlara sevk edildi.