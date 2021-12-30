İzmir'de 1 ton sahte içki ele geçirildi
İzmr'in Urla ilçesindeki bir bağ evinde, 1 ton sahte şarap ve etil alkol damıtma kazanı ele geçirildi.
İzmir'de, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ndeki bir bağ evinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bağ evi ile müştemilatında arama yaptı. Yapılan çalışmada, 7 varil içerisinde, sahte olduğu belirlenen 1 ton şarap ile 45 litrelik etil alkol damıtma kazanı ele geçirildi. Operasyonda S.M. gözaltına alındı. S.M.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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