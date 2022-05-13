İzmir'de '10 bin litreyi aşkın' sahte etil alkol ele geçirildi
İzmir polisinin, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde sahte etil alkol üretimi yaparak depolayan kaçakçılara yönelik düzenlediği baskınlarda, sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile 10 bin 802 litre etil alkol ele geçirildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, sahte etil alkol üreten içki kaçakçılarına göz açtırmıyor. Bu çerçevede ekipler, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde sağlıksız bir şekilde üretilen sahte etil alkollerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler; Bayraklı, Buca, Bornova, Karabağlar, Konak, Çiğli, Karşıya ve Torbalı ilçelerinde belirlenen 6 ikamet, 3 iş yeri, 12 araç ve 7 depoda aramalar yaptı.
LİTRELERCE SAHTE ALKOL
Baskınlarda; 10 bin 802 litre sahte etil alkol, bin 135 içki aroması, 99 şişe sahte içki, 70 litre açık sahte içki, 8 bin 972 adet etil alkol etiketi, 2 bin 90 kapak, 5 alkolmetre, 1 termometre, bin litrelik tank ve arıtma kazanı, iki soğutma motoru ile 5’er litrelik bin 600 boş bidon ele geçirildi.
Operasyon dahilinde 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.
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