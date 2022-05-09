Kuaföre sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 19:05

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yapılan istihbarat çalışması sonucu Melikgazi ilçesinde bir kuaför dükkanında sahte alkol üretilerek piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Dükkana operasyon düzenleyen ekipler T.Y.'yi gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramada, satışa hazır 40 şişe sahte bandrollü alkol ile 15 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.