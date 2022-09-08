Tarkan'ın İzmir'deki konserinin yeri değişti!

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan platformun çökmesi sonrasında Tarkan konserinin yeri değişti. Megastar yarın 22.00’de Gündoğdu Meydanı’nda İzmirliler ile buluşacak.

İZMİR / Cumhuriyet
08 Eylül 2022 Perşembe, 17:26
Tarkan'ın İzmir'deki konserinin yeri değişti!
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İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin 100’üncü kurtuluş yıldönümünü uzun yıllar unutulmayacak bir programla kutlamaya hazırlanırken, dün platformun çökmesi nedeniyle megastar Tarkan’ın sahne yeri değişti.

Megastar için Kordon Boyu’nda hazırlanan sahnenin çökmesi nedeniyle Tarkan, Gündoğdu Meydanı’nda İzmirlilerin karşısına çıkacak. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başka Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı:

"Zafer coşkumuz engel tanımaz. Megastar Tarkan konseri, Gündoğdu Meydanı'nda, Türkiye tarihinin en görkemli sahnesinde olacak. Tüm Türkiye’yi yarın akşam ikinci yüzyılın başlangıcına tanıklık etmeye davet ediyorum." 



Tarkan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer

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