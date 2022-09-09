İzmir'de 100. yıl şöleni başladı: Milyonlar Tarkan'ı bekliyor
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı bugün başta İzmir olmak üzere, tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanıyor. Ünlü sanatçı Tarkan, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda konser verecek.
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı Tarkan konseri ile kutlanacak. Kutlama öncesi son hazırlıklar tamamlanırken Kordonboyu hıncahınç doldu.
Binlerce İzmirli, Tarkan'ın sahneye çıkacağı saati bekliyor.
İzmirTube adlı YouTube kanalından canlı yayınlanan görsel şöleni, 100 binden fazla kişi izliyor.
SOYER'DEN 'İZMİR' PAYLAŞIMI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki kutlamalardan bir görüntüyü, kişisel Twitter hesabından hesabından paylaştı. Soyer, "Enginlere sığmaz taşarız" notunu düştü.
Enginlere sığmaz taşarız. ????#9Eylül pic.twitter.com/ENVyYr1ohR— Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 9, 2022
KONSERİN YERİ DEĞİŞMİŞTİ
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bugün düzenlenecek Tarkan konseri öncesi facianın eşiğinden dönülmüştü. Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda yaklaşık 1 hafta önce dev sahnenin kurulumu için çalışma başlatılmıştı.
Sahne, müzik sistemi ve uzaktaki seyircilerin izleyebilmesi amacıyla dev ekranların kurulumu için ekipler çalışmalarını sürdürürken; platform, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmüştü. Olayda, platformun yakınında bulunan 1 kişi hafif yaralanmıştı.
HAYRANLAR, SABAH SAATLERİNDE YERİNİ ALDI
Son olarak, konserin Gündoğdu Meydanı'nda yapılacağı duyurulmuş ve Tarkan'ın çıkacağı yeni sahne hazırlanmıştı.
Sanatçının hayranları, sabahın erken saatlerinden itibaren alanı doldurmaya başladı. Sahnenin yakınındaki çimlerde vakit geçirenler, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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