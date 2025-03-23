İzmir'de 104 yaşındaki Şaban Yaylalı oyunu kullandı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İzmir mitingindeki konuşmasını dinledikten sonra CHP’ye üye olan 104 yaşındaki Şaban Yaylalı, oyunu kullandı. İzmir'de oyunu kullanan Yaylalı "Ben bu yaşımda geldim oyumu kullandım. Tüm gençleri de oy kullanmaya bekliyorum" dedi.

İzmir'de 104 yaşındaki Şaban Yaylalı oyunu kullandı!
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Ece İçmez
Yayınlanma: 23.03.2025 - 14:39

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde yaşayan 104 yaşındaki Şaban Yaylalı, Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasını dinledikten sonra 23 Mart seçimleri için CHP’ye üye olmak istediğini açıklamıştı.

Yaylalı'nın çağrısını karşılıksız bırakmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Şaban dedenin parti rozetini bizzat kendisi taktı.

"TÜM GENÇLERİ OY KULLANMAYA BEKLİYORUM"

104 yaşındaki Şaban Yaylalı, 23 Mart ön seçiminde de oyunu kullandı. Yaylalı, "Sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun arkasındayız. Ben bu yaşımda geldim oyumu kullandım. Tüm gençleri de oy kullanmaya bekliyorum. Haksızlığa hukuksuzluğa karşı elimizden geleni yapacağız" dedi.

“HEP CHP’YE OY VERDİM”

Yaylalı, CHP lideri Özel’e hitaben yazdığı talep mektubunda ise, şu ifadeleri kullanmıştı:

“104 yaşındayım. Mübadil çocuğuyum. Uzun yıllar Köy Enstitülerinde tarım öğretmenliği yaptım. Tarım öğretmenliğinden emekli oldum. Hep CHP’ye oy verdim. Bu nedenle 23 Mart’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçiminde oy verebilmem için CHP’ye kaydımın yapılmasını rica ediyorum”


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