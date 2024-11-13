İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle öldü: Cinsel istismar bulgusu!

İzmir'de AIDS'e yakalanan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hastalığın çocuğa cinsel istismar yoluyla bulaştığı öğrenildi.

İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle öldü: Cinsel istismar bulgusu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 23:00

İzmir'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırıldı.

NTV'de yer alan habere göre, çocuğun HIV pozitif (AIDS) olduğu ortaya çıktı. Çocuk, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Hastalığın çocuğa anneden geçmediği, cinsel istismar yoluyla bulaştığı öğrenildi.

AIDS'in çocuklarda da görülme sıklığının artmaya başladığını söyleyen doktorlar, İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 100'ü aşkın HIV pozitif çocuk olduğunu açıkladı.

Bu çocukların 20'sine virüsün cinsel istismar yoluyla bulaştığı biliniyor. Türkiye genelinde teşhisi konulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var.


Etiketler: #İzmir #Çocuk #istismar #AIDS

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