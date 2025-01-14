Kars'ta kent genelinde operasyon: 14 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör yakalandı

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 14 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Kars'ta kent genelinde operasyon: 14 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:17

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca düzensiz göçmenleri para karşılığında, yasadışı yollardan ülkemize sokarak insan ticareti yapan organizatörlerin faaliyetlerini deşifre ederek, yakalamak maksadıyla yapılan çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerince Kars merkez Akbaba köyünde yapılan operasyonda; ülkemize yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve bu göçmenleri başka illere sevk etmeye aracılık eden 2 Türk uyruklu organizatör yakalandı.

Suça karıştığı tespit edilen 2 araç ele geçirilmiş ve toplamda 3 bin 972 TL idari trafik para cezası uygulandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kars İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 organizatör, ise adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen 2 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.


Etiketler: #Kars #Jandarma

İlgili Haberler

Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Kars helvası

Anadolu mutfağının enfes lezzeti: Kars helvası
Kars'ta 'kaçak göçmen' operasyonu: 14 kişi kurtarıldı, 2 zanlı tutuklandı

Kars'ta 'kaçak göçmen' operasyonu: 14 kişi kurtarıldı, 2 zanlı tutuklandı
Engelli emeklilik kalkarsa emekli olabilir miyim?

Engelli emeklilik kalkarsa emekli olabilir miyim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler