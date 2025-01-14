Kars'ta kent genelinde operasyon: 14 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:17

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:19

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca düzensiz göçmenleri para karşılığında, yasadışı yollardan ülkemize sokarak insan ticareti yapan organizatörlerin faaliyetlerini deşifre ederek, yakalamak maksadıyla yapılan çalışma yapıldı.

Jandarma ekiplerince Kars merkez Akbaba köyünde yapılan operasyonda; ülkemize yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve bu göçmenleri başka illere sevk etmeye aracılık eden 2 Türk uyruklu organizatör yakalandı.

Suça karıştığı tespit edilen 2 araç ele geçirilmiş ve toplamda 3 bin 972 TL idari trafik para cezası uygulandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kars İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 organizatör, ise adliyeye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen 2 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.