Amasya’da durdurulan otomobilden kaçak göçmenler çıktı: Bagajda 800 kilometre yol gittiler

Amasya’da durdurulan otomobildeki 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya’da durdurulan otomobilden kaçak göçmenler çıktı: Bagajda 800 kilometre yol gittiler
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İHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:48

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen 34 KF 0494 plakalı otomobil Amasya merkez Taşova uygulama noktasında durduruldu.

5 KAÇAK GÖÇMEN BULUNDU

Aramada aracın arka koltuğunda 3, bagajda ise 2 kaçak göçmen bulundu. 800 kilometreden fazla seyahat ettikleri belirlenen göçmenler ve Tokat Erbaa nüfusuna kayıtlı sürücü Cengiz E., araçtaki Ağrı Hamur ilçesi nüfusuna kayıtlı Kerem O. ile Iğdır nüfusuna kayıtlı Deniz C., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

Olayda kullanılan araca ise amaç dışı kullanım nedeniyle 18 bin 534 TL para cezası uygulandığı öğrenildi. Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edileceği bildirildi.


Etiketler: #amasya #kaçak göçmen

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