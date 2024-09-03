İzmir'de 2 milyon 484 bin makaron ele geçirildi

İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde 2 milyon 484 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:54
İzmir'de 2 milyon 484 bin makaron ele geçirildi
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik Bergama ve Dikili ilçelerindeki depo ile araca operasyon düzenledi.

Aramalarda, 2 milyon 484 bin doldurulmuş makaron bulundu.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

 


İzmir haberleri makaron haberleri

İlgili Haberler

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 3 tutuklama

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 3 tutuklama
Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 2 kişiye adli işlem

Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 2 kişiye adli işlem
Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler