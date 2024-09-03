İzmir'de 2 milyon 484 bin makaron ele geçirildi

Yayınlanma: 03.09.2024 - 15:54

Güncelleme: 03.09.2024 - 15:54

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik Bergama ve Dikili ilçelerindeki depo ile araca operasyon düzenledi.

Aramalarda, 2 milyon 484 bin doldurulmuş makaron bulundu.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.