İzmir'de 2 milyon 484 bin makaron ele geçirildi
İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde 2 milyon 484 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik Bergama ve Dikili ilçelerindeki depo ile araca operasyon düzenledi.
Aramalarda, 2 milyon 484 bin doldurulmuş makaron bulundu.
Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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