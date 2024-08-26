Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:20

Güncelleme: 26.08.2024 - 17:21

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı’nda kolluk kuvvetlerince hafta boyunca yapılan operasyonlarda, 7 bin 970 paket sigara, 679 adet puro, 299 adet elektronik sigara 10,4 kilo çay, 1,35 kilo tütün, 980 adet emtia, 35 adet elektronik sigara tütünü, 122,29 gram metamfetamin maddesi, 11,31 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 41 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.