İzmir'de 21 'tarihi eser' ele geçirildi
İzmir'de Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 21 tarihi eser ele geçirildi, 3 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Buca ve Karabağlar'da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülenlere yönelik çalışma kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından 2 adrese operasyon düzenledi.
ÇOK SAYIDA ESERE EL KONULDU
Aramalarda, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, üzerinde hayvan ve çiçek motifleri bulunan 3 mermer mimari parça, 2 sütun parçası, 11 sikke, 1 yüzük, 2 ok ucu, 1 kurşun obje ve 1 kolye ucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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