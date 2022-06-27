Adana'da 'tarihi eser' ve 'akaryakıt' kaçakçılığı operasyonu
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 109 sikke ve 51 obje ile kaçak 8 bin 600 litre akaryakıta Adana'da el konuldu. 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adres ve araçlarda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Ekipler düzenledikleri operasyonda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 109 sikke ve 51 obje ile kaçak 8 bin 600 litre akaryakıt, 94 elektronik sigara ve 75 elektronik sigara kiti ele geçirdi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Polis, adres ve araçlardaki 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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