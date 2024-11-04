İzmir'de 23 kişiyi 22 milyon lira dolandıran 'kuyumcu kardeşler' yakalandı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, 23 vatandaşı yaklaşık 22 milyon lira dolandıran kuyumcu kardeşler yakalandı.

İzmir'de 23 kişiyi 22 milyon lira dolandıran 'kuyumcu kardeşler' yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 10:08

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Çarşısı’nda bulunan Ses İşhanı’na gelen ve yüksek kar vaadiyle altınlarını kuyumcuya emanet eden vatandaşlar, kuyumcunun ansızın ortadan kaybolmasıyla dolandırıldıklarını anladılar.

Bunun üzerine durumu savcılığa bildiren mağdur vatandaşlar, kuyumcu İ.K. (41) ve kardeşi Y.K.’den şikayetçi oldular.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince, 23 vatandaşı ‘yüksek kar vaadiyle’ yaklaşık 22 milyon lira dolandırdıkları belirlenen kuyumcu iki kardeş İ.K., ve Y.K.’yi yakalama çalışması başlatıldı.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli Y.K., Buca ilçesinde, İ.K., ise İstanbul’da yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


Etiketler: #Kuyumcu

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