Emanet altın alan kuyumcu kayıplara karıştı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 15:33

Güncelleme: 02.11.2024 - 15:33

İzmir'de Karşıyaka Çarşısı’nda kuyumculuk yapan İ.K.’nin (41) Ses İşhanı’na gelen ve yüksek kar vaadiyle kuyumcuya altın emanet ettiği öğrenilen yurttaşlar, işyerinin kapalı ve boş olduğunu gördü.

İ.K.’ye telefonla ulaşmaya çalışan ve haber alamayan çok sayıda mağdur, altınların çalındığı iddiasıyla savcılığa giderek şikayetçi oldu.

MAĞDUR GELDİ, İŞYERİNDE BULAMADI

Kuyumcu İ.K.’ye 5 bin lira değerinde altın bileklik bırakan Tahsin Adıgüzel adlı yurttaş ve ailesi, kuyumcuyu yerinde bulamadı.

Kuyumcuyu 4 yıldır tanıdıklarını ve sürekli kendisinden alışveriş yaptıklarını söyleyen Adıgüzel, "Daha önce bize yanlışı olmayan oldukça samimi ve dürüst görünüm veren birisiydi. Daha önce geldiğimizde ’Cenaze nedeniyle kapalıyız’ yazısı vardı ve daha sonraki gün geldiğimizde açık olduğunu gördük ve emanetteki bilekliği sorduk. Birkaç gün sonra yapılacak dedi daha sonra gittiğimizde de kapalı olduğunu gördük ve adamın kaçtığını öğrendik. 5 bin lira değerinde bir bileklik vardı kendisinde bize ait. 4 yıldır tanıyorduk kendisini" açıklamasında bulundu.

ÇEVREDEKİ KUYUMCULARDAN DA BORÇ ALTIN ALMIŞ

İ.K.’nin çevredeki kuyumculardan da borç altın aldığı öne sürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında kuyumcu İ.K.’yi arama çalışmaları sürüyor.