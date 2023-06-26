İzmir’de 25 yaşındaki şahıs otobüsün altında kaldı
İzmir’in Dikili ilçesinde 25 yaşındaki U.G. isimli yurttaş, kendisine çarpan otobüsün altında sıkıştı. Bulunduğu yerden kurtarılan şahıs, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Dikili ilçesi Çandarlı Terminali çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.G. (25), Aliağa-Dikili hattında hizmet veren 837 numaralı ESHOT olarak bilinen halk otobüsünün kendisine çarpması sonucu araç altında sıkıştı.
Kazayı gören çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı otobüsün altından kurtarılan U.G., Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, belediye otobüsü sürücüsü ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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