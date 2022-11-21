İzmir’de 28 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
İzmir'de 28 yaşındaki Özlem Camgöz, evinde ölü bulundu. Genç kadının boğularak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Bir kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Bergama ilçesinde dün iddiaya göre, tarladan eve dönen Özlem Camgöz’ün anne ve babası, kızlarının evin içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine aile tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde genç kadının boğularak öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.
(Özlem Camgöz)
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından olayla ilgilisi bulunduğu şüphesi üzerine O.G., isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyete götürülürken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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